Ohne Selbsttests geht es nicht

Um Schulen und Kitas in Berlin zu öffnen, braucht es neue Wege. Hier müssen einfache Selbsttests eingesetzt werden, so Joachim Fahrun.

Hunderte Tote zu lange hat es gedauert, ehe Berlins Politik endlich die notwendigen Schutzvorschriften für die Pflegeheime beschlossen hat. Jede Pflegekraft muss vor ihrem Dienstbeginn per Schnelltest auf eine Corona-Infektion überprüft werden. Gäbe es diese Regel schon länger und wäre sie korrekt angewandt worden, könnten viele der in den Heimen verstorbenen alten Menschen noch leben. Angesichts des sonstigen Aufwandes, der gegen die Pandemie betrieben wird, muss es leistbar sein, die am meisten gefährdeten Menschen wirksam zu schützen.