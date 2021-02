Berlins Wirtschaft braucht eine verbindliche Perspektive

Dominik Bath kommentiert die Situation der Berliner Wirtschaft in der Pandemie.

Coronabedingt herrscht in vielen Branchen Angst. Die Wirtschaft braucht daher dringend eine Öffnungsperspektive, findet Dominik Bath.

Berlin. Die Zahlen sind in vielen Branchen dramatisch. Im neuen Konjunkturbericht der Industrie- und Handelskammern aus Berlin und Brandenburg regiert in vielen Teilen der Wirtschaft Angst und Ratlosigkeit. Schuld daran sind natürlich die Auswirkungen des Coronavirus – für die niemand etwas kann. Bitter ist für manchen Unternehmer aber auch die Perspektivlosigkeit, die sich in den letzten Wochen aufgetan hat: Daran trägt auch die Politik eine Verantwortung. Denn Bund und Länder haben es bislang versäumt eine klare Öffnungsperspektive zu formulieren. Einhergehend mit der zähen Auszahlung der versprochenen Hilfen zermürbt das viele Unternehmer zusätzlich.