Es ist wichtig, dass der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg an alternativen Tarifangeboten arbeitet, meint Christian Latz.

VBB Nahverkehr in Berlin: Neue Angebote sind nötig

Arbeiten im Homeoffice, geschlossene Geschäfte und Gastronomie und immer wieder die Angst, sich in Bus oder Bahn vielleicht doch anzustecken: Es gibt viele gute Gründe, warum Menschen aktuell darauf verzichten, den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen. Erwartet wurde daher schon lange, dass sich der Aufruf „Stay at Home“ irgendwann auch in den Zahlen der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) niederschlägt.