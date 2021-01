Komödie oder Trauerspiel um die Komische Oper

20 Jahre sind eine lange Zeit. So lange schwelte der Streit zwischen Investoren und dem Land Berlin um vier Grundstücke an der Komischen Oper. Das Land verkaufte die brach liegenden Flächen neben der Oper und wollte mit dem Erlös das Haus sanieren. Doch es kam anders, die Geschichte endete in einem nicht enden wollenden Rechtsstreit. Jetzt endlich ist die Angelegenheit vom Tisch, Berlin hat Planungssicherheit. Die Grundstücke gehören wieder dem Land.

Die kühnen Pläne der Investoren, dort ein Luxushotel zu errichten, sind verflogen und auch der Versuch, die wertvollen Grundstücke am Land vorbei weiter zu verkaufen sind nun Vergangenheit. Jetzt kann es also endlich richtig losgehen mit der Sanierung und dem Umbau der Komischen Oper, der so dringend notwendig ist. Es bröckelt von der Decke und klemmt an allen Ecken. Ein unwürdiger Zustand für ein Haus, dass sich in den vergangenen Jahren so viele Meriten verdient hat.

Aber mit dem Beginn der Sanierung stellen sich auch neue Fragen. Sollte es wirklich dabei bleiben, dass die Renovierung für 220 Millionen Euro in vier Jahren erledigt ist? Oder droht das Schicksal so vieler öffentlicher Bauvorhaben, die schnell aus dem Ruder liefen und sehr viel teurer wurden? Immer wieder versprechen die Regierenden, diesmal genauer zu planen, um im Kostenplan zu bleiben, aber immer wieder scheitern sie auch damit.

So mischt sich in den Freudentag für Opernfreunde an diesem Tag ein wenig Wasser in den Wein. Womöglich wird nach dem quälend langen Gerichtsverfahren nun das nächste Kapitel aufgeschlagen. Es steht noch nicht fest, ob es eine Komödie oder ein Trauerspiel wird.