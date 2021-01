Verkehrsprojekt mit Unwucht

Wenn man einen verkehrspolitischen Kraftakt ausruft, kann das mit der Erschöpfung einer ganzen Abteilung enden. In Pankow ist derzeit zu besichtigen, wie eine hoch gesteckte Zielstellung Planer in Schwierigkeiten bringt: 20 neue Fahrradstraßen in nur drei bis vier Jahren - das schaffen sie nicht einmal in Friedrichshain-Kreuzberg. Trotzdem bittet die zuständige Abteilung in Pankow Kreuzberger Kollegen um Hilfe, damit man auf der Stargarder Straße Autofahrer entmachten kann. Und nicht nur die personelle Schwäche in den eigenen Reihen bremst das Vorhaben um mehrere Monate. Auch der Winter ist ein Feind der Verkehrswende. Bei Kälte wollen Fahrradstraßen-Symbole auf dem Asphalt nicht richtig haften.

Weil aber die Ausweisung von Fahrradstraßen so zum Saisongeschäft wird und die wenigen Planer nur begrenzte Zeitfenster haben, um Konzepte auszuführen, wird der Druck noch größer. Eine neue Fahrradstraße hat Verkehrsstadtrat Vollrad Kuhn 2020 eröffnet, nachdem Anwohnerinitiativen an der Ossietzkystraße mehr als zehn Jahre darum gebeten und am Ende sogar dafür demonstriert hatten. Neue Zeitpläne für die weiteren 19 Fahrradstraßen nennt seine Abteilung nur noch unter dem Vorbehalt "in Abhängigkeit von der Leistungsfähigkeit unserer Straßenverkehrsbehörde".

Das muss man sogar anerkennen. Denn in Berlin ist es eher die Ausnahme, dass Behörden ihre Schwäche offen kommunizieren. Man nehme zum Vergleich die Misere beim Nachprüfen der Einhaltung von Corona-Regeln. Alle Einschränkungen, die der Senat beschlossen hat, brauchen in den zwölf Bezirken gut ausgestattete Ordnungsämter, die über die Einhaltung der Regeln wachen. Aber schon bevor Corona kam, waren die kleingesparten Ämter mit ihren Aufgaben maximal ausgelastet. Nun sollen sie nicht nur denjenigen nachspüren, die unerlaubt Sperrmüll abladen, sondern auch jenen, die auf Infektionsschutz pfeifen.

An vielen Orten und in vielen Aufgabenbereichen sind die politischen Zielvorgaben der personellen Ausstattung mehr als einen Schritt voraus. Aber eine belastbare Personaldecke braucht es, damit Bürger das Vertrauen nicht verlieren und sich auf Ankündigungen wirklich verlassen können. Bei Corona und beim Radverkehr.