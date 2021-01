Absage an Signa-Hochhäuser: Attacke auf den Investor

Es soll also am östlichen Ende des Kudamms keine weiteren Hochhäuser geben. So haben es Senatsbaudirektorin Regula Lüscher und das Haus des linken Stadtentwicklungssenators Sebastian Scheel aus „fachlichen Gründen“ entschieden. Man wolle die Gründerzeitbebauung dort nicht „mit Hochhäusern vollknallen“, so der Senator.

Nun schmücken viele prachtvolle Fassaden aus der Kaiserzeit den Boulevard. Aber wohl eher nicht zwischen Gedächtniskirche und Joachimsthaler Straße. Okay, einen Steinwurf entfernt recken sich die Hochhäuser des Upper West und des Waldorf Astoria in den Himmel. Wenn aber auf der südlichen Seite des Kudamms keine weiteren Hochhäuser entstehen sollen, dann ist das eine Meinung, ein persönlicher Geschmack. Aber es ist vor allem eine Attacke auf die Pläne des Karstadt-Investors Signa.

Der Konzern will das alte Karstadt-Haus abreißen und durch einen Komplex für Einzelhandel, Hotels, Gastronomie und Wohnen mit drei Hochhäusern ersetzen. Der Senat hatte mit Signa vereinbart, dass sie dort „einen bis zwei Hochpunkte“ bauen dürfen. Das ist Teil des „Letters of Intent“, mit dem der Karstadt-Eigner den Erhalt der meisten Kaufhäuser zugesagt hatte. Es ist zumindest ganz schlechter Stil, den Investor nun vor den Kopf zu stoßen. Man braucht Signa als Partner für die dringend benötigte Wiederbelebung der Innenstadt. Wer sonst soll die womöglich nach einem Ladensterben verödeten Zentren erneuern als finanzkräftige Immobilienentwickler?

Dazu ist eine enge Kooperation zwischen Stadt und privaten Akteuren nötig. Dabei sollen die Investoren nicht alles bestimmen dürfen. Aber warum neben bestehenden Hochbauten an diesem Ende des Kurfürstendamms nicht noch ein- oder zweimal in die Höhe gehen! Das zu verweigern, ist keine Politik im Interesse der Stadt und ihrer Zukunft.

