Berliner Firmen müssen an die Zukunft denken

Berlin. Der Arbeitsmarkt in Berlin wurde von dem neuerlichen Lockdown nicht so stark erwischt, wie zunächst befürchtet. Das ist eine gute Nachricht, die aber nicht den Blick dafür trüben darf, dass es derzeit viele Baustellen mit Blick auf die Beschäftigungssituation gibt. Denn einigen Branchen steht das Wasser nach wie vor bis zum Hals. Dem Hotel- Gaststättengewerbe und auch der Veranstaltungswirtschaft fehlen trotz der angelaufenen Impfungen gegen das Coronavirus die Perspektiven. Das zermürbt nicht nur die Unternehmen, die weiter Hilfen der Politik brauchen, sondern auch die Mitarbeiter.

Für die Beschäftigten heißt das nicht nur, Geduld zu bewahren, sondern die Zeit einer etwaigen Kurzarbeit auch gut zu nutzen. Die Anregung von Arbeitsagentur, Gewerkschaften und Politik ist daher richtig. Qualifizierung und Weiterbildung muss in Zeiten der Corona-Krise und des beschleunigten Wandels in vielen Branchen einen neuen Stellenwert erhalten. Wichtig ist aber vor allem ein niederschwelliger Zugang der Angebote für die Beschäftigten und auch die Unternehmen. Daran scheitert es mitunter noch.

Vor allem auch für junge Leute bringt die derzeitige Lage Unwägbarkeiten mit sich. Die Jugendarbeitslosigkeit in Berlin ist gestiegen, teilweise gab es Schwierigkeiten, die begonnene Ausbildung weiterzuführen und auch die Zahl der neu angebotenen Lehrstellen war zuletzt gesunken. Unternehmen, die nun an den jungen Menschen sparen, denken aber zu kurz. Denn angesichts des demografischen Wandels sind die Jugendlichen die Fachkräfte von morgen. Die Firmen in Berlin und Brandenburg sollten deswegen nach wie vor alles dafür tun, Jugendliche zu begeistern, um sie als Arbeitskräfte zu gewinnen. Denn klar ist auch: Nur mit dem notwendigen Personal wird es der Wirtschaft in der Region gelingen, nach der Pandemie wieder durchzustarten.