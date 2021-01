Die Turbulenzen in der Luftfahrtbranche bleiben

Berlin. Die Zahlen sind bescheiden: Für das laufende Jahr rechnet die Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg (FBB) mit weniger als einem Drittel der Fluggastzahlen, die das Unternehmen vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie erreichte. Die harten Folgen des Virus machen dem Flugverkehr daher nach dem katastrophalen Vorjahr auch 2021 massiv zu schaffen.

Die große Frage ist, wann wieder mit einer Besserung gerechnet werden kann - und ob es jemals wieder rosig wird. Trotz der beginnenden Impfkampagnen wird es noch einige Zeit dauern, ehe sich das Leben wieder normalisiert. Zwar ist schon in diesem Sommer mit einigen Lockerungen zu rechnen. Doch gerade der Flugverkehr könnte davon nur bedingt profitieren. Da ist zum einen die Frage, in welchem Maße der internationale Tourismus nach den Bildern von Ferieninseln wie Mallorca aus dem vergangenen Jahr zunächst wieder zugelassen wird. Zugleich ist noch immer unklar, wie sehr die Pandemie die Wirtschaft treffen wird, sollten Hilfsprogramme der Regierung und die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht in diesem Jahr enden. Dann könnte sich im schlechtesten Fall das wahre Ausmaß der Krise zeigen – und manchen Arbeitnehmer von der Reise in den Süden abhalten.

Der Flugverkehr wird jedoch auch langfristig ein großer Verlierer der Krise bleiben. Es gibt kein Unternehmen, das in den vergangenen Monaten nicht die Vorzüge von Videokonferenzen und digitalem Arbeiten entdeckt hätte. Natürlich wird es nach der Pandemie wieder Geschäftsreisen geben. Das Niveau dürfte allerdings auf einem Bruchteil der Vor-Corona-Zeit bleiben. Dafür sind die in den vergangenen Monaten gehobenen Einspar- und Effizienzpotenziale zu groß für die Unternehmen. Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup hat immer wieder betont, dass Berlin als Touristenziel von diesem Punkt weniger betroffen wäre. Doch langfristig bemerkbar werden sie sich auch in der Hauptstadt machen. Ob die Rekorde der Vergangenheit in absehbarer Zeit wieder erreicht werden können, bleibt mehr als unsicher.