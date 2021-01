E-Autos in Berlin: Noch stimmt die Infrastruktur nicht

Berlins Verkehrssenatorin Regine Günther betätigt sich zum Start des Jahres als Seherin. Sie erwarte ein massives Wachstum bei den Elektroautos, so die Grünen-Politikerin. Die Weichen dafür sind gestellt. Vor den Toren Berlins wächst die Fabrik des US-Herstellers Tesla in rasantem Tempo. Auch die deutschen Autogiganten haben endlich begonnen, ihre Massenproduktion umzustellen. Die Politik flankiert mit üppigen Zuschüssen. Noch fehlen Modelle der Mittelklasse für alle, die mehr wollen als einen Kleinwagen und einen Luxus-Tesla nicht bezahlen können oder wollen. Das wird sich ändern, und hoffentlich wird auch das leidige Problem mangelnder Reichweite gelöst werden.

Aber noch stimmt die Infrastruktur nicht. Die Senatorin betont zwar, dass es in Berlin relativ viele Ladesäulen gebe. Mag sein. Gleichwohl muss auch hier viel mehr passieren, wenn man wirklich Verbrennungsmotoren in ein paar Jahren aus der Innenstadt verbannen möchte. Vor allem in den Außenbezirken, wo die Menschen eher auf ein eigenes Fahrzeug angewiesen sind, muss die Lade-Infrastruktur deutlich ausgebaut werden. Sonst kaufen die Kunden doch nur Hybrid-Autos, die die meiste Zeit nicht von der Batterie, sondern vom Verbrennungsmotor angetrieben werden. Günther hat Recht, das ist Öko-Mogelei.

Elektromobilität kann jedoch vor allem in der City nicht darin bestehen, Verbrenner-Autos durch E-Fahrzeuge zu ersetzen. Noch besserer ÖPNV, Fahrradwege, elektrisches Car-Sharing sind hier die Instrumente. Aber die Zeichen der Zeit sind deutlich: Weltweit verbieten immer mehr Staaten in ein paar Jahren den Verkauf von Verbrennern, Städte verbannen Benziner und Diesel aus den Zentren. Wer nicht auf einen Neuwagen verzichten kann, sollte ernsthaft ein E-Auto in Erwägung ziehen.​