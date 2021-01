Mehr Flexibilität bei Neubauten in Berlin

Wer in diesen Tagen am Spreeufer zwischen Mitte und Oberbaumbrücke spaziert, kann den Hochhäusern beim Wachsen zuschauen. Allein um die Mercedes-Arena recken sich drei noch unfertige Türme in die Höhe. Für den nächsten sind an der Warschauer Brücke die Fundamente gegossen.

Für ein weiteres Projekt an der Jannowitzbrücke wird der Bebauungsplan begonnen. Und ein paar Kilometer weiter soll es demnächst neben dem Estrel-Hotel auf 150 Meter hinaufgehen. Auch am Alexanderplatz laufen die Vorbereitungen für ein weiteres Hochhaus. Es brummt also. Aber war da nicht was? Stecken wir nicht auch in Berlin pandemiebedingt in einer veritablen Wirtschaftskrise?

Große Immobilienprojekte haben stets einen Vorlauf von mehreren Jahren. Die Turmbauten von heute bilden also eher hochfliegende frühere Erwartungen ab als die aktuelle Wirtschaftslage. Andererseits ziehen sich solche Vorhaben auch immer eine Weile hin, sodass die Krise bei Fertigstellung womöglich längst überwunden sein kann.

Dennoch herrscht auch unter Investoren und Projektentwicklern Unsicherheit. Nicht jeder hat ja Krisengewinner wie die Online-Riesen Amazon und Zalando als künftige Mieter. Schon gehen die meisten Experten davon aus, dass Unternehmen künftig weniger Büroflächen nachfragen und keine Mond-Mieten mehr zahlen werden. Dass alle Hotels die Post-Pandemie-Zeiten erleben werden, ist zumindest fraglich. Ob die Zahlungsbereitschaft für hochpreisige Hochhauswohnungen erhalten bleibt, weiß niemand so genau.

Es wird wohl auf größere Flexibilität hinauslaufen. Büros werden Wohnungen, Hotels Büros, Flächen zwischengenutzt, für Kultur, Clubs und Events oder günstig an arme Kreative vergeben. Das sind wir ja in Berlin aus früheren Zeiten gewohnt. Aber neue Türme, die nicht dem Wohnen dienen, werden künftig mit mehr Vorsicht angegangen.