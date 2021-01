Berlin braucht die kleine Silvesterfreiheit

Susanne Leinemann kommentiert die Silvesternacht in Berlin zu Corona-Zeiten.

Silvester 2020 wurde in Berlin weniger als sonst geböllert. Manchen war das bereits zu viel. Nicht jedoch Susanne Leinemann.

Die Berliner Stadtreinigung twitterte am Neujahrsmorgen: "deutlich weniger #Silvestermüll". Die Verschmutzungen seien eher "punktuell" und weniger "flächendeckend" als nach normalen Silvesternächten. Das fasst das Geschehen der Silvesternacht ganz gut zusammen.

Ja: Es wurde geböllert, gefeiert, auch in größeren Gruppen getrunken. Aber eher zurückhaltend und oft auch mit Abstand. Gab es heftige Knallerei, so waren es einzelne Hotspots. Und die Orte, die eigentlich zu den üblichen Verdächtigen gehören - wie die Pallasstraße, die Sonnenallee oder der Hermannplatz - konnte man in dieser Jahreswechselnacht passieren, ohne um sein Leben zu fürchten.

Wer um Mitternacht durch die Straßen ging, erlebte ein zugewandtes, eher leises Fest. Auf den Balkonen standen um Mitternacht Menschen mit Wunderkerzen, man winkte sich zu, wünschte Fremden ein "Schönes Neues", ein Trompeter spielte aus einer Ecke und man konnte ihn sogar hören. Und ja, die eine oder andere Packung Böller wurde auch gezündet, die Raketen flogen tief hinein in den dunklen Nachthimmel und explodierten dann mit lautem Knall. Das soll die bösen Geister verjagen. Wann hat man jemals diesen Aberglauben so ernst genommen wie bei diesem Jahreswechsel? Der Wunsch aller, Dunkelheit und Krankheit zu vertreiben, ist übergroß.

Aber manchen war dieses bisschen Silvester, diese reduzierte Form, schon zu viel. "Schon interessant, wie viele Geheimvorräte an Böllern und Raketen Berlin so hat" und "#Böllerverbot? Nix zu spüren", hieß es empört auf Twitter. Angesichts der hohen Infektionszahlen, der viel zu hohen Todeszahlen und der zunehmenden Auslastung der Intensivbetten ist der Vorwurf unüberhörbar: Covidioten!

Und doch - wir brauchen in dieser Zeit ein wenig Hoffnung, einen klitzekleinen Moment der Freiheit, wenn wir schon bereit sind, über Wochen auf so viel zu verzichten. Der Lockdown, glaubt man dem Reinickendorfer Amtsarzt Patrick Larscheid, wird sich noch in den Frühjahr hineinziehen. Das ist ein langer Zeitraum. Ohne ein bisschen Lebensfreude wird das kaum auszuhalten sein. Drum: Danke für diese kleine Silvesterausnahme!

