Mehr Impfstoff muss kommen

Muster-Impfkabinen in der Arena Berlin in Treptow.

Berlin. Weihnachten im Kreise der Familie zu feiern, hat den Menschen in diesem Jahr enorme Selbstdisziplin und großes Organisationstalent abverlangt. Viele Menschen haben sich zuvor tagelang in Selbstquarantäne begeben, damit das Fest nicht zum Superspreading-Event wird und die betagten Eltern und Großeltern gefahrlos mitfeiern können.

Um jedes Risiko auszuschließen, haben zahlreiche Berliner auch noch einen Schnelltest gemacht und dafür stundenlanges Warten in Kauf genommen. All dies immer in der hoffnungsfrohen Gewissheit, dass endlich ein wirksamer Impfstoff auf dem Markt ist und im Jahr 2021 ein unbeschwertes Zusammentreffen zwischen Jung und Alt wieder möglich sein wird. Doch nun erhält die Zuversicht, dass dies in naher Zukunft auch tatsächlich geschehen kann, einen empfindlichen Dämpfer: Berlin wird die für die erste Januarwoche angekündigten Impfdosen nun erst frühestens am 11. Januar bekommen. Verantwortlich will dafür jedoch niemand sein.

Bis Mittwoch 6269 Menschen in Berlin geimpft

Dabei hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erst kurz vor Weihnachten über die zu erwartende Menge an Impfdosen von Biontech informiert. Berlin hätte demnach 58.500 Impfdosen noch in diesem Jahr, ab dem 4. Januar dann rund 30.000 weitere erhalten sollen. Ob wenigstens die vor dem Jahreswechsel versprochenen Dosen vollständig angekommen sind, war am Mittwoch nicht zu erfahren. Allerdings wurde eine angesichts der Dringlichkeit erschreckend niedrige Zahl bekannt: Bis Mittwoch wurden in Berlin erst 6296 Menschen geimpft, teilte die Senatsverwaltung mit. Da diese Zahl - verglichen mit der in anderen Bundesländern - durchaus hoch ist, steht zu vermuten, dass ausnahmsweise mal nicht Berlins überlastete Verwaltung für dieses Desaster die Verantwortung trägt.

Der Bundesgesundheitsminister ist angesichts immer noch hoher Infektionszahlen dringend aufgerufen, nachzubessern und den versprochenen Impfstoff auf den Weg zu bringen. Ein Scheitern in dieser so wichtigen Frage können sich weder der Minister noch das Land leisten.