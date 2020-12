Für die Berliner Polizei wird Silvester zur Belastungsprobe

In der Silvesternacht sind 2900 Polizisten unterwegs, um 56 Böllerverbotszonen in Berlin zu kontrollieren. Das ist realitätsfern und wird zu Recht von den Gewerkschaften kritisiert. Die Berliner Polizei hatte schon im vergangen Jahr Probleme, das Böllerverbot an der Pallasstraße in Schöneberg zu kontrollieren. Neben mehreren Hundertschaften war dafür allerhand Technik nötig. Die Straße wurde ausgeleuchtet, Zufahrten kontrolliert, Absperrgitter aufgestellt. Damals lautete das Urteil: Gute Sache, aber viel zu aufwendig in der Umsetzung.

Dieses Jahr muss die Polizei das Ganze 56 Mal leisten, und nebenbei gibt es ja auch noch die Corona-Pandemie. Von einer ernsthaften Kontrolle kann niemand wirklich ausgehen. Selbst Berlin Innensenator Andreas Geisel (SPD) musste einräumen, dass die Beamten natürlich nicht überall sein können. Kein Wunder also, dass die Berliner Polizei eine „Dienstfreisperre“ angeordnet hat und alle Vollzugsbeamten zum Jahreswechsel arbeiten müssen. Irgendwo müssen ja die 2900 Polizisten auch herkommen, die der Berliner Senat für die Kontrolle seiner Verbotszonen braucht.

Die Beamten wundern sich zu Recht, warum der Innensenator erst öffentlich die Schwierigkeit der Kontrolle von wenigen Verbotszonen erläuterte, nur um dann wenig später 56 zu verkünden. Nicht wenige Beamte hätten sich nicht nur ein Verkaufsverbot, sondern ein generelles Böllerverbot gewünscht, das man auch viel einfacher hätte kontrollieren können. So ist die Regelung nichts Halbes und nichts Ganzes.

Ausbaden müssen das die einfachen Beamten, die in Diskussionen in der Silvesternacht die verworrene Berliner Rechtslage erklären müssen. Für die Berliner Polizei wird Silvester damit zur Belastungsprobe. Die Feuerwehr bereitet sich schon mal vorsorglich auf den Ausnahmezustand vor.