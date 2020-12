Milieuschutz hilft nicht allen

Es herrscht Unsicherheit über die Lage am Wohnungsmarkt in Berlin. Die Strategie von Senat und Bezirken ist umstritten.

Mit wem man in diesen letzten Tagen des Jahres auch spricht, immer kehrt ein Begriff wieder: Verunsicherung. 2020 steht als Auslöser dafür natürlich die Corona-Pandemie im Vordergrund. Aber Ursachen für Ungewissheit und Sorge schwelten in der Stadt schon davor. Ein Grund ist die weiterhin unabsehbare Entwicklung des Mietmarktes in Berlin. Kernfrage: Werden ich und meine Familie im Berlin der Zukunft wohnen können?

Senat und viele Bezirke meinen, über ein geeignetes Instrument für Konsolidierung und Absicherung zu verfügen. Es ist die Ausweisung möglichst vieler Milieuschutzgebiete und die konsequente Anwendung aller damit verbundener Mittel wie Abwendungsvereinbarungen mit potenziellen Käufern und vor allem des Vorkaufsrechts zu Gunsten fairer Käufer. In Berlin hat sich die Zahl derer, die in Milieuschutzgebieten leben, seit 2016 nahezu verdoppelt. Gab es damals 34 solcher geschützter Kieze, sind es aktuell 64. Die Strategie allerdings ist politisch umstritten.

Denn landeseigene Wohnungsbaugesellschaften und Genossenschaften zahlen in der Regel in Berlin derzeit mitunter astronomische Kaufpreise. Das Spiel von Spekulanten spielen sie mit. Gewiss: Die Bewohner „geretteter“ Häuser sind geschützt vor teuren Luxusrenovierungen, Mietsprüngen und der Umwandlung ihrer Wohnungen in Eigentum. Aber der Rest? Für sie bleibt die Frage nach einem erschwinglichen Leben im zukünftigen Berlin weiterhin völlig offen.

Es muss also bezahlbarer Wohnraum her. Und die Wohnungsbaugesellschaften sind aufgefordert, die Verdichtung in ihren Beständen voranzutreiben. Um Berlin wohnungspolitisch zukunftsfest zu machen, braucht es ein Zusammenspiel aller Beteiligten - mit allen verfügbaren Mitteln.

