Kommentar In der Corona-Pandemie sind neue Tarife nötig

Berlin. Zu einer der wenigen positiven Entwicklungen, die die Corona-Pandemie ausgelöst hat, dürfte aus Sicht vieler Berufstätiger die verbesserte Homeoffice-Möglichkeit zählen. Zumindest in einigen Branchen ist es dank Videokonferenzen und digitalem Arbeiten nun möglich, sich an mehreren Tagen pro Woche – teils sogar durchgehend – die Fahrt zum Büro zu sparen. Doch was manchen bisherigen Berufspendler freut, könnte die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) und die S-Bahn Berlin bald hart treffen.