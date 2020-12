Corona Lockdown in Berlin – Eine Stadt steht still

Erinnern Sie sich noch an das Frühjahr, an die zweite Hälfte des Monats März, als Deutschland, als Berlin auf einmal stillstand? Damals erreichte die Corona-Pandemie die Bundesrepublik, die Zahl der Corona-Neuinfektionen stieg und stieg – und wir schauten voller Sorge und Furcht nach Italien und Frankreich, wo das Gesundheitssystem kollabierte und die Ärzte in den Kliniken entscheiden mussten, wer auf der Intensivstation an eine Beatmungsmaschine kommt, wer nicht. Die Politiker reagierten rasch und schnell, innerhalb von wenigen Tagen gingen die Behörden und viele Unternehmen ins Homeoffice, die Schulen und Kitas wurden geschlossen, die Geschäfte, Friseure, Kosmetiker und Restaurants, Bars, Clubs – alles dicht. Wir lernten, was das Wort „Lockdown“ bedeutete.