Leistung muss an Berlins Schulen wieder in den Fokus rücken

„Ein verengter Blick auf Schule“ wurde der Expertenkommission für Schulqualität nach ihrem Bericht vorgeworfen, berichtet der Bildungsexperte Olaf Köller, der dieser Kommission vorsteht, im Schulausschuss. Tatsächlich, der Blick der Kommission war fokussiert: auf Leistungen in zwei Fächern, in Deutsch und Mathematik. Die sind grundlegend für alle Schüler. Wenn Schüler am Ende ihrer Schullaufbahn nicht flüssig lesen, schreiben und rechnen können, hat die Schule versagt. Denn dann wird es schwer im Leben.

Am Ende der Schullaufbahn? Müssten nicht schon Berlins Grundschüler flüssig lesen, schreiben und rechnen können? Man möchte mit Radio Eriwan antworten: „Im Prinzip ja, aber...“. Unter Berlins Sekundarschülern kann die Hälfte der Jugendlichen in der achten Klasse nur auf Grundschulniveau lesen, weit über 60 Prozent rechnen in dieser Altersstufe weiterhin nur wie Grundschüler. Das hat die Expertenkommission in ihrem Bericht herausgestellt. Was heißt das für die Zukunft dieser Schüler? Nichts Gutes.

Deshalb ist es richtig, den Blick zu verengen. Wieder Leistung in den Fokus zu bringen – auch an Sekundar- und Gemeinschaftsschulen. Denn an Gymnasien steht die Leistung ungebrochen im Zentrum. Dort sind die schulischen Probleme deutlich geringer.

Natürlich soll Schule Spaß machen. Es soll auch ein sozialer Raum sein, in dem man heranwachsen kann. Aber der Hauptauftrag der Schule bleibt, Schülern Wissen beizubringen. Die Methoden dafür dürfen vielfältig bleiben: jahrgangsübergreifend, in Projektwochen, in Lernwerkstätten. Kann man alles machen. Aber am Ende muss immer geschaut werden: Haben meine Schüler wirklich genügend gelernt? Wenn nicht, dann muss sich die Methode ändern – selbst wenn es ein pädagogisches Lieblingsprojekt ist.