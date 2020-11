Charite Berlin: Das Zukunftskonzept ist das Vermächtnis von Michael Müller

Der Vorstandsvorsitzende der Charité, Heyo Kroemer, nutzt gern einen Vergleich. Im Gesundheitswesen werde es zu einer Teslaisierung kommen. Tesla, der Autobauer aus Amerika, der vor den Toren Berlins eine neue Giga-Fabrik errichtet, hat die Autowelt auf den Kopf gestellt. Vor zehn Jahren waren deutsche Automobilhersteller noch weltweit führend. Dann kam Elon Musk und revolutionierte mit dem E-Antrieb die Branche. Die deutschen Autobauer hinken seitdem hinterher.

Wenn Kroemer diesen Vergleich heranzieht, geht es ihm um die Digitalisierung seiner Branche. Das Gesundheitswesen wird sich in den kommenden Jahren rapide ändern. Auch hier wird die Digitalisierung eine Revolution auslösen. Wenn Krankenakten der Patienten von jedem Arzt in jedem Krankenhaus in Berlin aufgerufen werden können, wird die Behandlung umfassender und schneller vonstatten gehen, als wenn jedes Mal aufs Neue beispielsweise ein Röntgenbild gemacht werden muss. Kroemer will die Digitalisierung in der Charité vorantreiben, um eben nicht im weltweiten Wettbewerb der Spitzenmedizin abgehängt zu werden.

Andere Länder, wie Australien, sind hier schon viel weiter. Nun wird niemand zu einer Behandlung nach Sydney fliegen. Aber wenn Top-Ärzte per Chat Diagnosen stellen können, wächst auch die Welt in der Gesundheitsbranche zusammen. Da muss die Charité mit hineinwachsen. Dabei geht es auch um Geld, das ansonsten andere Gesundheitsanbieter abgreifen werden. Das weiß der Charité-Chef. Auch an dieser Stelle sei auf Tesla und der enorme Wert an der Börse verwiesen.

Vorstandsvorsitzender Heyo Kroemer will die Charite umbauen

Aber das Konzept, das Kroemer am Montag präsentierte, ist weit umfassender. Er will die Charité umbauen. Jeder Standort soll ein Schwerpunkt werden. So soll im Virchow in Wedding die Herz-, Krebs- und Genmedizin konzentriert werden. Der Standort Mitte soll die Neurowissenschaft und die digitale Medizin beherbergen; und im Südwesten, im Benjamin-Franklin, soll es vor allem um Prävention gehen. Diese Cluster-Bildung ist sinnvoll, weil nicht jeder Standort alles anbieten muss. Mit der Schwerpunktbildung können Ressourcen gespart und Geld effizienter eingesetzt werden.

Das wird intern auf Widerstand stoßen. Aber Kroemer ist gewillt, sein Konzept durchzusetzen. Für die Patienten heißt das, dass sie auch mal längere Wege in Kauf nehmen müssen. Doch von dem Anspruch einer Vollversorgung der Berliner will die Charité nicht abrücken. Ganz im Gegenteil. Das Konzept sieht nämlich auch vor, dass die Ergebnisse der Wissenschaft schneller ans Krankenbett kommen. Auch die Zusammenarbeit mit Vivantes wird hier eine große Rolle spielen.

Das Konzept kostet Geld, denn es sieht auch etliche Neubauten an den Standorten vor. Der markanteste Punkt ist dabei sicherlich das neue Hochhaus neben dem Bettenturm in Mitte . Kroemer will aber jetzt noch nicht über die Milliarden reden, die seine Vorschläge bis 2050 kosten werden. Er will zunächst eine Einigung auf seine inhaltlichen Überlegungen.

Zukunftskonzept der Charite ist Müllers Vermächtnis für den nächsten Senat

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller saß am Montag neben dem Vorstandsvorsitzenden der Charité. Müller, der als Senator auch für die Wissenschaft zuständig ist, hat Kroemer geholt und dem Charité-Vorstand vor einem Jahr den Auftrag gegeben, ein Zukunftskonzept zu entwickeln. Was nun herausgekommen ist, kann Müller, der in den Bundestag wechseln will, nicht entscheidend voranbringen. Das Zukunftskonzept ist Müllers Vermächtnis für den nächsten Senat.

Über einzelne Punkte der Charité- Planungen kann und wird die Politik noch diskutieren. Aber im Grundsatz ist dieses Konzept richtig und enorm wichtig für Berlin.