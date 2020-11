Corona-Hilfen Betrügerische Raffgier hat auch in der Pandemie keinen Platz

Es gehört zu den erschreckenden Folgen der Corona-Pandemie, dass in Zeiten der Unsicherheit und drohender Not immer auch Betrüger Hochkonjunktur haben. Seit März dieses Jahres sind bei der Berliner Staatsanwaltschaft bereits 4500 Betrugsfälle registriert, die in Zusammenhang mit Corona stehen. Dazu gehört der Subventionsbetrug genauso wie der Verkauf von gefälschten Masken und Medikamenten oder die Ausnutzung von Notlagen.