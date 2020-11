Rückenwind für Giffey

Zum ersten Mal hat die Berliner SPD eine Doppelspitze, zum ersten Mal steht damit eine Frau an der Spitze der Partei: Franziska Giffey, die Bundesfamilienministerin, und Raed Saleh, der Fraktionschef im Abgeordnetenhaus, sind auf einem digitalen Parteitag zu den neuen SPD-Vorsitzenden gewählt worden . Giffey mit sehr guten 89,4 Prozent der Stimmen, Saleh mit erwarteten 68,7 Prozent. Den beiden war die Erleichterung am Sonnabendmorgen, als das Ergebnis bekannt gegeben wurde, anzusehen.

Man wolle anpacken, man wolle die Bildung, die Wirtschaft stärken, aber auch die innere Sicherheit, hatte Giffey in ihrer Rede angekündigt. Eine Rede, die einmal mehr durch ihre Authentizität, durch das klare Benennen der Probleme in Berlin und eine ordentliche Portion Emotionalität gekennzeichnet war, so wie man es von der 42-Jährigen kennt. Auch das Problem ihrer Doktorarbeit streifte sie mit der ihr eigenen Art: „Ihr könnt euch auf mich verlassen, egal, was passiert und was die Leute sagen“, so Giffey zu den Delegierten.

Schwierig wird es für Franziska Giffey allemal

Am Sonnabend, nach der erfolgreichen Wahl zur Landeschefin neben Saleh, erklärte Giffey dann endlich auch offiziell ihre Bereitschaft, die Spitzenkandidatur für die Abgeordnetenhauswahl im Herbst kommenden Jahres übernehmen zu wollen. „Wenn ihr es wollt“, sagte Giffey zu den Delegierten, die bei diesem Parteitag zu Hause vor ihren Laptops, Tablets und Smartphones saßen.

Die knapp 90 Prozent bedeuten für Giffey viel Rückwind, denn schwierig wird es allemal. Vor allem wegen der Debatte über ihren Doktortitel. Eigentlich war die Sache ausgestanden, nachdem die Freie Universität (FU) ihre Doktorarbeit wegen der Plagiatsvorwürfe überprüft hatte. Giffey, die angekündigt hatte, dass sie vom Amt der Bundesministerin zurücktreten werde, sollte ihr der Titel entzogen werden, kam mit einer Rüge davon – und blieb folglich auch Ministerin. Doch nun wird das Verfahren neu aufgerollt, die FU untersucht mit einer neuen Kommission die Arbeit ein zweites Mal , Giffey verzichtete deshalb kürzlich auf ihren Doktortitel. Formal geht das zwar gar nicht, aber nur so hat sie eine Chance, aus der Sache herauszukommen – getrieben von dem Argument, für ihre politische Arbeit brauche sie keinen Doktortitel.

Was aber passiert, wenn die FU im Februar den Titel doch noch offiziell aberkennt? Und damit rechnen alle politischen Beobachter in Berlin. Gilt dann ihre Ankündigung – und sie tritt als Bundesministerin zurück? Kann sie dann Spitzenkandidatin bleiben?

Plan A und auch Plan B ist Giffey

Die Berliner SPD, auch das wurde am Freitagabend deutlich, hat keinen Plan B. Oder wie Innensenator Andreas Geisel kürzlich sagte: Plan A und auch Plan B ist Giffey. Und natürlich kann sie Spitzenkandidatin bleiben, denn die Berliner SPD will die Wahl ja mit der Persönlichkeit Franziska Giffey und dem Programm, das die Partei für die Stadt anbieten will, gewinnen.

Das ist auch der sehr viel interessantere Aspekt: Gelingt es der SPD, einer Frau zu folgen, die eher die bürgerliche Mitte der Gesellschaft vertritt als den linken Flügel der Partei? Einer Frau, die für die Berliner Schulen wieder feste Reinigungsteams fordert, die illegales Müll-Abladen für keine Lappalie hält und die Clan-Kriminalität klar benennt und nicht – wie am Sonnabend auf dem Parteitag – mit den Jusos streiten will, ob der Begriff Clan-Kriminalität rassistisch ist. Lässt sich die Berliner SPD von Giffey führen, macht die Partei den Wahlkampf zu einem Wahlkampf ums Rote Rathaus, einem Zweikampf zwischen Giffey und der Grünen-Kandidatin Bettina Jarasch, dann haben die Berliner Sozialdemokraten eine Chance, das Rote Rathaus zu halten. Aber auch nur dann – und das wird schwierig genug.