Umweltschutz und Tierwohl: Brandenburg geht voran

Was im Großen nicht gelang, soll jetzt im Kleinen angegangen werden. Jedenfalls bieten die Brandenburger Landwirte einen ersten Schritt in die richtige Richtung an. Sie wollen umweltfreundlicher werden und das Tierwohl besser schützen, beschloss der mächtige Bauernverband. Nachdem die EU-Kommission gerade erst eine eher enttäuschende Agrarreform für die kommende Finanzperiode beschlossen hat, gehen die Brandenburger also voraus.

Es ist wohl kein Zufall, dass das in einem Bundesland mit einem grünen Landwirtschaftsminister geschieht. In Axel Vogel haben die Landwirte gewiss einen Fürsprecher für das angestrebte Ziel. Die Bauern erkennen zunehmend aus dem eigenen Erleben die je nach Region mehr oder weniger unterschiedlichen Folgen des Klimawandels. Die zunehmenden Dürrephasen zwingen sie zu einem höheren Wasserverbrauch oder haben flaue Ernten zur Folge. Überdüngte Böden setzen den Erträgen zusätzlich zu. Zudem hat zuletzt das Image der Landwirte gelitten. Sie stehen wegen konventioneller Anbaumethoden immer häufiger als Umweltsünder am Pranger. Nun setzt also ein Umdenken ein, und die Landwirte wollen jetzt mehr auf Regionalität setzen. Fast scheint es so, als ob die Brandenburger erst jetzt entdecken, dass sich inmitten ihres Bundeslandes eine riesige Stadt befindet, die einen ebenso gewaltigen Bedarf an landwirtschaftlichen Produkten hat. Auf der anderen Seite gibt es immer mehr Berliner, die auf Produkte aus der Region setzen, dabei aber auch auf Qualität und die Herstellungsbedingungen achten. Das könnte also passen. Brandenburg sollte das Angebot der Landwirte nicht ausschlagen, auch wenn für den Umbau der Betriebe eine Anschubfinanzierung nötig ist. Ein engeres Miteinander zahlt sich am Ende für beide Länder aus.