Sieben Milliarden Euro. So hoch sind die neuen Schulden, die die rot-rot-grüne Koalition mit dem Nachtragshaushalt für dieses und kommendes Jahr aufnehmen will. Eine gewaltige Summe, fast ein Viertel des Haushaltsvolumens, sollen auf Pump aufgebracht werden.

Das klingt in der einstigen Schulden-Hauptstadt sehr bedenklich. Dennoch verhalten sich SPD, Grüne und Linke in diesem Fall richtig. Mitten in der Corona-Pandemie mit ihren immer noch unübersehbaren Folgen für Unternehmen, Familien, Krankenhäusern, Schulen und so weiter wäre es fahrlässig, würde der Staat sich nicht wappnen, um die Folgen der Krise abzumildern.

Man kann nicht nach weiteren Hilfen für Kneipen, Hotels, Theater, Dienstleistern rufen, man kann nicht schnelle Digitalisierung von Schulen, mehr Geld für Pflegekräfte und zusätzliches Personal für Gesundheitsämter fordern und gleichzeitig gegen neue Schulden wettern. Die Aufgaben sind erheblich und die erwarteten Ausfälle bei den Einnahmen massiv.

Es spricht auch nichts dagegen, sich mit praktisch zinslos geliehenem Geld über 2021 hinaus Reserven anzulegen. Selbst wenn jetzt noch nicht klar ist, wofür genau im kommenden Jahr welcher Euro ausgegeben wird: Es ist richtig, für alle Eventualitäten vorzusorgen, auch wenn das nicht der reinen Lehre des Haushaltsrechts entspricht. Es gilt nur darauf zu achten, dass wirklich nur solche Ausgaben finanziert werden, die mit der Krise zu tun haben und nicht Dinge, die man schon immer mal machen wollte.

Streichungsorgien und ein Ausstieg aus dem politischen Gestaltungsanspruch würden die ökonomische Krise verschärfen. Einem Wirtschaftseinbruch von fünf Prozent sollte niemand kurzfristig hinterhersparen. Das tut keine Regierung. Berlin hat keinen Anlass, hier einen Sonderweg zu gehen.