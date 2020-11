Seit Montag müssen die Mieten für rund 340.000 Wohnungen in Berlin reduziert werden. Das löst die Probleme nicht, so Christine Richter.

Es ist ein wichtiger Tag in Berlin: Am Montag tritt die zweite Stufe des Mietendeckels in Kraft, ab dann müssen die Mieten dann gesenkt werden, wenn sie mehr als 20 Prozent über den vom Land Berlin festgelegten Obergrenzen liegen.