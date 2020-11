Beim Radnetz wurde viel Zeit verloren

Berlin. Was der Berliner Senat anstrebt, ist aus Sicht vieler Radfahrer ein Grund zur Freude. 2400 Kilometer soll das Netz der Radwege in der Hauptstadt künftig lang sein, an 919 Kilometern davon sollen Radfahrer Vorrang vor dem individuellen Autoverkehr genießen – so zumindest die Theorie. Dass mit den Entwürfen für den Radverkehrsplan und das künftige Radnetz diese Ziele nun neue Grundlagen bekommen, ist zu begrüßen. Zugleich ist mit dem aktuellen Stand der Pläne auch – mal wieder – ein großes „Aber“ verbunden.

Ursprünglich hätte der Radverkehrsplan, der bis Jahresende als fertiger Entwurf vorliegen soll, laut Mobilitätsgesetz schon spätestens in diesem Sommer beschlossen werden sollen. Das Radnetz ist danach bereits seit Sommer 2019 überfällig. Beim Radnetz hat das auch Gründe, für die die zuständige Senatsverkehrsverwaltung nichts kann: Das ursprünglich beauftragte Planungsbüro hatte den Auftrag unerwartet gekündigt. Auch dadurch kam es zu dem immensen Zeitverzug. Doch an anderer Stelle sind die Probleme hausgemacht. Lesen Sie auch: Tausend Mal Kritik am neuen Berliner Radnetz Schon vor knapp einem Jahr überreichten die Verkehrsinitiativen und Verbände der Senatsverwaltung einen selbst erarbeiteten Radnetzplan. Der muss selbstverständlich nicht eins zu eins übernommen werden. Jedoch hätte er an vielen Stellen offenbar besser als wichtige Anregung gedient. Anders ist kaum zu erklären, dass die beteiligten Verbände nun 400 Änderungsvorschläge und Mängel auflisten. Dabei kennt kaum jemand die Routen der Radfahrer in der Stadt besser als die dort Aktiven. Aus beiden Problem droht nun das nächste zu resultieren: Um den Zeitrahmen nicht noch weiter zu sprengen, könnte nun ein halbgarer Entwurf durchgewunken werden, unken Verbände und Verkehrspolitiker. Dazu sollte es nicht kommen. Dann wäre die viele Zeit wirklich umsonst gewesen.