Mercedes trägt Verantwortung für den Standort Marienfelde

Es ist leider die bittere Wahrheit: Dass Mercedes Tausende Mitarbeiter in Berlin loswerden will und Tesla gleichzeitig nur wenige Kilometer entfernt ein Werk für 10.000 neue Beschäftigte baut, ist ein Armutszeugnis für die deutsche Automobilindustrie. Einmal mehr wird deutlich, wie sehr BMW, Daimler und Co. in den letzten Jahren den Wandel der Branche hin zu emissionsfreier Mobilität verschlafen haben – und jetzt dem US-Elektroautopionier hinterherhecheln. Der Aufholprozess ist mühsam, das haben alle Beteiligten gemerkt, aber gerade Mercedes macht es sich mit Blick auf den Berliner Standort zu einfach.

Die geplanten Stellenstreichungen kommen einer Kapitulation vor dem in Sachen Elektromobilität in Führung liegenden Konkurrenten gleich. Mercedes lässt sich fallen, dabei wäre es jetzt an der Zeit, endlich aufzustehen. Warum sollte es nicht möglich sein, gemeinsam mit der vorhandenen Belegschaft neue Produkte und Verfahren zu entwickeln und im Werk zu etablieren. Der Daimler-Konzern ist gefragt, Konzepte aufzusetzen, die auch für die Zukunft taugen. Für den Autobauer muss das auch eine Frage von Verantwortung sein. Als die Verbrenner mit dem Mercedes-Stern noch gefragter waren, trug auch die Berliner Belegschaft zum Erfolg bei. Jetzt hat sie es verdient, ernst genommen zu werden. Denkbar ist, dass Daimler mit dem geplanten Schrumpfkurs in Berlin auch völlig falsch abbiegt: Denn die Hauptstadt-Region ist durch die Tesla-Ansiedlung in Grünheide auf dem Weg, ein neues deutsches Zentrum für die Automobilindustrie und die Mobilität zu werden. Daimler und seine Marke Mercedes-Benz sollten sich dieser Entwicklung zu- und nicht abwenden. Möglicherweise ergeben sich in diesem dynamischen Umfeld sogar neue Kooperationen für den Konzern. Dafür allerdings müssen auch die Stuttgarter voran gehen und dem Mercedes-Stern neuen Glanz verleihen.