Wohnen erreicht den Wahlkampf

In diesen Tagen wird deutlich: Trotz Corona ist die Wohnungs- und Mietenpolitik eines der zentralen Themen im anlaufenden Berliner Wahlkampf. Denn die Not auf dem Wohnungsmarkt ist weiter groß. Die Lösungsansätze könnten aber nicht verschiedener sein: Da greift die Linke – gestützt auf Gutachten, die ihre Rosa-Luxemburg-Stiftung in Auftrag gegeben hat – wieder einmal die Großunternehmen auf dem Wohnungsmarkt an. Grundsätzlich seien sie nur auf Rendite aus, so die Botschaft. Die Stoßrichtung ist so klar wie populistisch: enteignen. Dabei müssten Milliardenbeträge aufgewendet werden, um die Schadensersatzansprüche zu erfüllen. In Zeiten, in denen das Geld des Staates wegen der Corona-Krise knapp wird, ist das illusorisch.

Einen deutlich anderen Weg will die Berliner CDU beschreiten. Ihr Spitzenkandidat für das Amt des Regierenden Bürgermeisters Kai Wegner will Eigentum fördern, wie er am Mittwoch vorschlug. Aus Mietern sollen Wohnungsbesitzer werden. Das hat gleich mehrere Vorteile: Dadurch werden sozial schwache Kieze stabilisiert. Mit Eigentum entsteht auch ein Verantwortungsgefühl für die Nachbarschaft. Lesen Sie auch: CDU-Chef Kai Wegner: Mehr Berliner in Wohneigentum bringen Menschen engagieren sich, kümmern sich um den sozialen, aber auch baulichen Erhalt. Wohnungseigentum sichert auch ab gegen Armut im Alter. Wer heute noch Mieten von 800 Euro und mehr für zwei Zimmer zahlen kann, kann das als Rentner häufig nicht mehr. Aber die Wohnungen, die bisherige Mieter kaufen sollen, müssen zu einer großen Zahl neu gebaut werden. Denn der Wohnungsmarkt in Berlin ist überhitzt. Niedrigere Preise für Eigentumswohnungen wird es nur mit einem deutlich größerem Angebot geben. Den Neubau so zu gestalten, dass ausreichende und bezahlbare Wohnungen – eben auch durch Förderungen – entstehen: das ist der Weg aus der Wohnungsmisere.