Mehrkosten für Flüchtlinge: Wenig überzeugende Erklärungen

Berlin. Erinnern wir kurz uns an das Jahr 2015: Auf einen Schlag kamen so viele Schutzsuchende nach Deutschland und Berlin, dass ein geordnetes Verfahren zur Unterbringung und Hilfeleistung kaum möglich war. Es ging drunter und drüber in dieser Zeit. Aber ein perfektes Verfahren war angesichts der Umstände damals wohl auch nicht zu leisten.

Nun, fünf Jahre nach der sogenannten „Flüchtlingskrise", werden aus dem Haus der Berliner Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) Zahlen bekannt, denen zufolge die Kosten für Transferleistungen und Unterbringung von Asylbewerbern deutlich höher liegen als bei der Aufstellung des Doppelhaushaltes für die Jahre 2020/21 vorgesehen. Von rund 17.000 Leistungsbeziehern war die Verwaltung ausgegangen. Tatsächlich sind es fast 26.000. Die Folge: Statt rund 50 Millionen Euro wird das Land Berlin 2020/21 zusammen etwas mehr als 90 Millionen Euro ausgeben. Die Erklärungen dafür klingen wenig überzeugend. Das gilt umso mehr, weil nicht etwa mehr Schutzsuchende neu in der Stadt ankommen als erwartet. Der Zustrom ist sogar geringer als gedacht. Von Verhältnissen wie 2015 ist Berlin also weit entfernt. Man sollte daher von eingespielten Verwaltungsabläufen ausgehen dürfen, eben so von belastbaren Kostenprognosen. Doch weit gefehlt. Die Sozialverwaltung hat die Lage – ohne nachvollziehbaren Grund – offenbar schlicht falsch eingeschätzt. Oder aber – und das wäre noch schlimmer: Sie hat die Kosten bei der Aufstellung des Haushalts bewusst heruntergerechnet, um einer womöglich nervenaufreibenden politischen Diskussion aus dem Weg zu gehen. Nachvollziehbar ist die Kostensteigerung für die Unterbringung und den Lebensunterhalt der Asylbewerber jedenfalls nicht. Politisch verantwortlich dafür ist die zuständige Ressortchefin: Sozialsenatorin Breitenbach.