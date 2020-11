Dietmar Woidke hat Corona: Politiker als Risikogruppe

Woidkes positiver Test zeigt, wie rasend schnell eine Infektion weite Kreise ziehen kann. Auch Müller geht in Quarantäne. Richtig so.

Politiker leben gefährlich in Zeiten der Pandemie. Da muss man nicht mal an Donald Trump und seine Super-Spreader-Events im Weißen Haus denken. Auch in Deutschland hat sich Covid-19 bereits in der Berufsgruppe breit gemacht, für die Kontakte zu Menschen, lange Sitzungen und das Unterwegs-Sein zur Job-Beschreibung gehören. Nach Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat es jetzt Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke erwischt. Bislang geht es dem Sozialdemokraten gesundheitlich einigermaßen gut, auch der CDU-Bundesminister hat seine Infektion gut überstanden.