Schweigeminute an Schulen - Wir müssen dringend reden

Jean Castex (2.v.l), Premierminister von Frankreich, und Jean-Michel Blanquer (2.v.r), Bildungsminister von Frankreich, stehen für eine Schweigeminute für den getöteten Lehrer Paty in einer Schule in Conflans-Sainte-Honorine. Schweigen ist keine Lösung, kommentiert Susanne Leinemann. Wir müssen reden.

Die Schweigeminute in Berlin für den in Frankreich ermordeten Lehrer ist ein Zeichen, so Susanne Leinemann.

Um 11.15 Uhr wurde an Berlins weiterführenden Schulen eine Schweigeminute für den ermordeten französischen Geschichtslehrer Samuel Paty eingelegt. Zumindest hatte Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) dazu „eingeladen“, um Mitgefühl und Solidarität mit dem Pädagogen zu zeigen, der nichts anderes tat als seinen Job: aufzuklären. Und sich dabei auch – feinfühlig und mit Rücksicht – an ein Thema wagte, von dem er wusste, wie aufgeladen es war und ist: die Mohammed-Karikaturen. All die Differenzierung half ihm nichts, er ist tot, bestialisch ermordet von einem jungen Glaubensfanatiker.