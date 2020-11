Der Bürger ist König - aber nicht in Berlin

Berlin. Ende November ist noch ein Termin frei. Und dann wieder Ende Dezember. Im Dauer-Lamento über die Servicequalität der Berliner Ämter ist keine Besserung in Sicht. Wer seinen Pass verlängern will, muss vier bis acht Wochen auf einen Termin warten – und noch einmal zwei bis vier Wochen, bis er fertig ist. Durchschnittlich 30 Tage beträgt die Wartezeit auf einen Termin in diesem Jahr. Der Senat verfehlt die eigene Vorgabe deutlich, in jedem Bürgeramt einen Termin innerhalb von 14 Tagen zur Verfügung zu stellen.

Was ist nicht alles versucht worden in den vergangenen Jahrzehnten, in den Ämtern endlich einen angemessenen Service in angemessener Zeit anzubieten! Aber alle Versuche schlugen bislang fehl – sieht man einmal von ein paar Verwaltungstricks ab, die die Wartezeit kurz vor Wahlen vorübergehend auf ein akzeptables Maß drückten. Mehrere Verwaltungsreformen, Zielvereinbarungen, Aufgabenkritiken und immer wieder auch mehr Personal haben es nicht richten können. Seit einigen Jahren nun wird auf die Digitalisierungskarte gesetzt. Doch angekommen ist davon bei den Bürgern bislang wenig.

Gewiss, die Corona-Pandemie hat mit Homeoffice und dem Abstellen von Personal an die Gesundheitsämter auch einen Anteil daran, dass es im Bürgerservice weiter hakt. Aber das kann nicht als Entschuldigung gelten. Denn auch davor schon klappte es nicht so richtig. Auch der hohe Krankenstand kann nicht entscheidend sein. Der belastet die Verwaltung ebenfalls seit Langem.

Am Ende fällt es immer wieder auf dieselbe Ursache zurück. Im Zuständigkeitswirrwarr der mehrstufigen Verwaltung gehen die Ambitionen irgendwo verloren. Es fehlt ein gemeinsamer Wille, die Sache vom Ende her zu denken: Der Bürger ist König, die Verwaltung Dienstleister. Alles Handeln ist diesem Ziel unterzuordnen.