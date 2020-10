Kommentar: Besser spät als nie - der BER wird eröffnet

Es ist soweit – mehr als acht Jahre nach der eigentlich geplanten feierlichen Eröffnung im Juni 2012; nach vielen Problemen, die manchmal unlösbar erschienen; nach zahlreichen Geschäftsführer-Wechseln; nach vielen Millionen Euro, ja, nach insgesamt mehr als sechs Milliarden Euro, die investiert werden mussten: Heute eröffnet der neue Großflughafen BER im Süden Berlins. Ein Hauptstadtflughafen, der offiziell den Namen „Flughafen Berlin-Brandenburg Willy Brandt“ trägt. Aber so, wie wir die Berliner kennen, wird es beim BER bleiben.

Bei der Eröffnung wird auf eine große Party verzichtet. Das verbietet sich nach dem Desaster in den vergangenen Jahren, nach den unzähligen Problemen und Negativ-Nachrichten, nach der immensen Kostensteigerung. Es ist dennoch ein historischer Tag für Berlin, für Brandenburg, für die ganze Republik, denn es wird auf lange Zeit der letzte Flughafen in Deutschland sein, der neu gebaut wird und ans Netz geht.

Flughafen BER: Groß, modern, sehenswert

Der BER ist ein schöner Flughafen geworden. Bei aller Traurigkeit über die Schließung unseres besonderen, unseres robusten Flughafens Tegel, mit dem viele Emotionen verbunden sind, ist der BER nun doch ein Airport, der einer Hauptstadt angemessen ist.

Das Terminal 1 ist so, wie man es sich vom Flughafen einer Metropole erwartet. Groß, modern, sehenswert – ich bin mir sicher, die Berliner und Brandenburger und auch die Touristen werden den Flughafen mögen. Das Gebäude hat eine Leichtigkeit, beeindruckt durch seine Übersichtlichkeit – und auch durch den roten fliegenden Teppich in der Haupthalle.

Sicherlich – der BER ähnelt anderen Metropolen-Flughäfen, einige Experten stören sich an den Check-in-Würfeln, wie man sie heute weniger braucht, andere am braunen Holz oder den fehlenden Anlagen, wo Reisende selbst ihre Koffer aufgeben können. Doch dass der BER an diesen Punkten nicht auf dem technisch neuesten Stand ist, hat seine Gründe: Umplanungen haben sich nach dem Eröffnungs-Desaster 2012 verboten, andernfalls hätten die Flughafen-Verantwortlichen wieder neue Genehmigungen, auch für den Brandschutz, benötigt.

So wird es so kommen wie bei anderen großen Flughäfen auch: Es wird weiter gebaut, modernisiert, verändert. Oder wie es Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup so treffend sagt: „Ein Flughafen ist nie fertig.“

Flughafen BER: Start in schwierigen Zeiten

Einen weiteren Vorteil hat der neue BER: seine Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr. Bei Tegel haben wir stets bedauert, dass die Anbindung auf Busse beschränkt war, dass keine U- oder S-Bahnen dorthin fuhren. Am BER halten die S-Bahnen und Expresszüge direkt unter dem Terminal 1. Von der U-Bahnstation Rudow verkehren darüber hinaus Busse zu den Terminals. Da bietet sich das Umsteigen an, auch wenn wir uns erst noch auf die neuen Verkehrswege einstellen müssen. Und wer partout mit dem Auto kommen will und den Stau bei Hin- und Abfahrt nicht scheut, für den gibt es zahlreiche Parkhäuser.

Mit zwei Flugzeugen, die heute Nachmittag parallel am BER landen sollen, wird der Airport offiziell eröffnet. Es bleibt aber ein bescheidener Start, denn es werden am Wochenende nur rund 5000 Passagiere abgefertigt. In Corona-Zeiten ist der Flugverkehr dramatisch eingebrochen, in den kommenden Wochen des Lockdowns und angesichts der anhaltenden Corona-Pandemie werden es wohl kaum mehr als 10.000 am Tag werden – statt der geplanten 100.000, die möglich wären.

Für den BER, für die Flughafengesellschaft sind es schwierige Zeiten. Die gute Zeit für den BER, sie kommt erst noch.

