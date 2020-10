Konzept für autofreies Berlin stößt an Grenzen

Weniger Lärm, mehr Sicherheit im Verkehr und zusätzlicher Platz im öffentlichen Raum und auf der Straße: Wer will das nicht? Tatsächlich sind die Ziele, die die neue Initiative „Berlin autofrei“ mit ihrem Volksbegehren verfolgt, wünschenswert. Doch fraglich ist, ob die Mittel die richtigen sind - vor allem was die Praktikabilität der Forderungen betrifft.

Die Initiative will die meisten Autos aus dem S-Bahnring verbannen mit Ausnahmen für etwa für Busse, Feuerwehr und Polizei, oder Liefer- und Wirtschaftsverkehr. Damit entkräften die Initiatoren einige Vorbehalte. All diese Fahrzeuge, sowie die Autos von mobilitätseingeschränkten Menschen müssen zwingend weiter durch die Innenstadt fahren können. Spätestens hier beginnen die Fragen: Wie gelangen sie zu ihren Ausnahmegenehmigungen? Wer soll sich in einer heute schon oft heillos überforderten Verwaltung darum kümmern? Nur wenig praktikabel klingt auch die Idee für Privatpersonen. Bis zu fünfmal sollen auch sie künftig mit einem Auto zu ihrem Haus fahren können. Wie jedoch sollte das kontrolliert werden? Und was ist mit all jenen, die auch zehnmal im Jahr gute Gründe haben, mit dem Auto durch die Stadt zu fahren? Ein so starres Verbot kann dafür nicht die Lösung sein. Abgesehen davon bestehen weitere rechtliche Probleme. Alle Bundesstraßen, die durch Berlin führen, wären von der Regel nicht betroffen. Im gesamten Nebennetz wiederum liegt die Zuständigkeit für die Straßen und deren Widmung bei den Bezirken. Was droht wäre ein Papiertiger, wie es das Mobilitätsgesetz in Teilen ist, ohne dass damit eine weitrechend bindende Wirkung entfaltet würde.

Schon heute ist klar: Berlin wird in zehn Jahren eine andere Stadt sein, besonders was den Verkehr betrifft. Initiativen, die Anstöße geben und Alternativen zum noch stark vom Autoverkehr geprägten Modell aufzeigen, sind zu begrüßen. In diesem Fall jedoch stößt die gut gemeinte Idee an zu viele Grenzen.