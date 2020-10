Nobelpreis für einen klaren Kurs in Berlin

Berlin. Es gab mal eine Zeit, da waren Nobelpreise in Berlin fast schon der Normalfall. Vor allem in den Zehner- bis 30er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts wurden Forscher aus den Universitäten und Instituten der deutschen Hauptstadt in enger Frequenz von der schwedischen Akademie der Wissenschaften für ihre bahnbrechenden Entdeckungen ausgezeichnet. Max Planck, Albert Einstein, Gustav Hertz oder die Mediziner Robert Koch oder Paul Ehrlich sind nur einige auf der langen Liste der Geehrten. Heute tragen die Institute ihrer Nachfolger stolz die berühmten Namen.

Nach dem Krieg stand die Wissenschaft in Berlin deutlich weniger im internationalen Fokus. Nobelpreise wurden zur seltenen Ausnahme. Der letzte Berliner Forscher, dem diese Ehre zuteil wurde, war 2007 der Physiker und Oberflächenchemiker Gerhard Ertl, der 1986 aus den USA nach Berlin gekommen war.

Seitdem hat sich die Stadt aber wieder auf der Landkarte der Spitzenwissenschaft etabliert. Der Nobelpreis für die seit fünf Jahren in der Stadt arbeitende Französin Emmanuelle Charpentier bestätigt diesen Trend. Die exzellente Mikrobiologin und Genetikerin würde überall auf der Welt mit Handkuss genommen. Dass es gelungen ist, sie nach Berlin zu holen und sie auch noch zu halten, ist ein großer Erfolg deutscher und auch Berliner Wissenschaftspolitik.

Es geht ja nicht nur um den einen Star am Forschungshimmel. Wissenschaft entsteht heutzutage in Netzwerken, Ideen brauchen ein Umfeld, um entwickelt, diskutiert und verbessert zu werden. Vor allem in den Lebenswissenschaften, also den Feldern zwischen Biologie, Genetik, Chemie und Medizin, gehört Berlin mittlerweile sicherlich auch international zu den Top-Standorten.

Es zahlt sich aus, dass Berlin inzwischen gemeinsam mit den Wissenschaftseinrichtungen des Bundes wie der Max-Planck-Gesellschaft über flexibel einsetzbare Instrumente verfügt, um im Rennen um die besten Köpfe mit großen ausländischen Universitäten oder Instituten mithalten zu können. Um Charpentier wurde eigens ein Institut mit mehreren Forschungsgruppen aufgebaut. Wie man hört, wünschte sich die Chefin auch ein eigenes Gebäude. Das bekommt sie nun in Mitte dank tatkräftiger Hilfe des Senats.

Dabei war hilfreich, dass der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) in seinem Zweitjob auch Wissenschaftssenator ist, dem die Kollegen im Zweifel seine Wünsche schlecht abschlagen können. Wenn Müller alles so gut gelänge wie die Förderung von Wissenschaft und Forschung, müsste er sicher nicht 2021 sein Amt aufgeben und in den Bundestag streben.

Gerade die Lebenswissenschaften mit dem vom Bund maßgeblich finanzierten neuen Berliner Institut für Gesundheitsforschung, dem Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin und weitere Institute bilden mit der Universitätsklinik Charité den Humus, auf dem Neues gedeihen kann.

Als eine Schwäche der Berliner Forschungslandschaft sehen manche noch die fehlende Anwendbarkeit in der Praxis, sei es in der Wirtschaft oder in der Klinik. Der Wahl-Berlinerin Charpentier ist mit ihrer Genschere jedoch etwas gelungen, was nutzbar ist und auch schon vielfach eingesetzt wird. So lassen sich kranke Gene entfernen, aber natürlich auch neue Formen zusammensetzen.

Es spricht für das Nobelpreis-Komitee, dass es auch die Risiken dieser Methoden in seiner Würdigung erwähnt. Denn natürlich macht auch diese Entdeckung Missbrauch möglich. Aber auch davor schützt eine gut vernetzte, auf Kooperation ausgelegte Forschungslandschaft. Die haben wir in Berlin, vor allem in der Chemie und den Lebenswissenschaften. So steht zu hoffen, dass dem Nobelpreis 2020 weitere Auszeichnungen folgen werden.