Digitalisierung ist essenziell

Berlin. Die Versäumnisse vieler Jahre heilt niemand in wenigen Monaten. Viel zu lange haben Senat und Bezirke in Berlin die Schulen verfallen lassen und auch die Ausstattung vernachlässigt. Ob es halbwegs moderne IT-Technik oder ein schuleigenes Wlan gibt, ist oft Zufall. Wo sich engagierte Lehrer oder pfiffige Schüler kümmerten, steht die Technik mehr oder weniger. Wo das nicht so ist, sieht es düster aus.

Diesem Übel abzuhelfen, haben sich Bund und Länder nach quälenden Zuständigkeitsdebatten vor fast anderthalb Jahren mit dem Digitalpakt Schule auf den Weg gemacht. Wie üblich kippt die Politik erstmal jede Menge Geld aus. 257 Millionen Euro sollen die Schulen in Berlin für ein schnelles Netz, neue Server und Endgeräte ausgeben. Ob sie das im geplanten Zeitraum bis 2024 schaffen, darf angesichts des bescheidenen Standes der Umsetzung bezweifelt werden.

Natürlich sind es mal wieder die komplizierten Berliner Verwaltungsstrukturen auf Senatsebene als fachlich zuständiger Stelle und den Bezirksämtern als Schulträger, die die Digitalisierung der Bildungseinrichtungen bremsen. Zudem werden viele Schulen allein gelassen mit diesem wichtigen Thema. Dass auch andere Bundesländer ähnliche Probleme haben wie Berlin, kann kein Trost sein. Denn andere waren besser vorbereitet, hatten Konzepte in der Schublade und können jetzt wie die Sachsen schnell das Geld des Bundes einsetzen.

Der Schalter in Berlin muss rasch umgelegt wird. In der Corona-Pandemie ist leistungsfähige Technik auch an den Schulen essenziell. Jeden Tag kann jede Klasse wegen eines Infektionsfalles nach Hause geschickt werden. Dann sollten die Lehrkräfte sofort auf digitale Unterrichtsformate umschwenken können. Die Digitalisierung der Schulen ist also eine Kernaufgabe. Der Druck wird weiter zunehmen.

