Mutlus Tricks sind schädlich für die Demokratie

Berlin. Sind es einfach nur harte Bandagen im Kampf um eine politische Mehrheit? Oder ist es ein inakzeptables Geklüngel, das das Ansehen der Parteiendemokratie schwer beschädigen könnte?

Der Berliner Grünen-Politiker Özcan Mutlu will von seiner Partei als Kandidat für die Bundestagswahl 2021 in Mitte nominiert werden. Um sich bei der Wahlversammlung an diesem Sonntag eine Mehrheit zu sichern, warb der 52-Jährige in der türkischen Community um neue Parteimitglieder. Sie sollten ihm bei der Abstimmung ihre Stimme geben. Um die Mitgliedsbeiträge sollten sie sich keine Sorgen machen. So schrieb es Mutlu Ende vergangenen Jahres in einer Textnachricht.

Die Aufregung in der Partei ist nun groß – und das ist verständlich. Denn bei Parteiveranstaltungen inhaltlicher Art sind die „Mutlu-Leute“ offenbar nie zu sehen. Bei Nominierungen möglicher Mandatsträger können sie aber entscheidend sein. So am vergangenen Sonntag, als Mittes Bürgermeister Stephan von Dassel erneut als Bürgermeisterkandidat nominiert wurde. Bei den inhaltlich aktiven Grünen hätte der in der Partei umstrittene von Dassel keine Mehrheit bekommen, heißt es. Zum Sieg hätten ihm erst „Mutlu-Leute“ verholfen.

Besonders brisant: Unter den „Mutlu-Grünen“ sind offenbar auch Vertreter von Medien, die dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan hörig sind. Das wirft Fragen auf: Sind Anhänger des autokratischen AKP-Regimes bei Personalentscheidungen einer deutschen Partei Zünglein an der Waage? Müssen Parteigänger mit türkischen Wurzeln fürchten, dass Informationen über ihr Grünen-Engagement von den Erdogan-Gefolgsleuten nach Ankara übermittelt werden?

Ob Mutlu mit seinen offenbar fragwürdigen Methoden Erfolg hat, zeigt sich an diesem Sonntag. Die Fragen bleiben. Die Grünen werden sie aufklären müssen.