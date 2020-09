Rigaer Straße 94 Es gibt keine rechtsfreien Räume in Berlin

Was ist nur in dieser Stadt los? Anfang der Woche wurde bekannt, dass der Baustadtrat von Friedrichshain-Kreuzberg, Florian Schmidt (Grüne), jahrelang beim Brandschutz im von Linksextremisten bewohnten Haus an der Rigaer Straße 94 weggeschaut hat. Dass er die Beamten der bezirklichen Bauaufsicht, die es für dringend erforderlich hielten, wegen der Brandschutzmängel einzuschreiten, auflaufen ließ. Dass er offensichtlich direkt mit dem Anwalt der Linksextremisten verhandelte, anstatt die Verwaltungswege einzuhalten.