Kommentar Die IT sollte in Berlin Chefsache sein

Berlin. Erneut sind die meisten Berliner Gerichte von einer Computerpanne betroffen. Das Arbeiten am Bildschirm ist nur sehr eingeschränkt möglich. Seit einer Woche versuchen die Spezialisten des IT-Dienstleistungszentrums (ITDZ), den Fehler zu finden und zu beseitigen – bislang erfolglos. Die neuerliche IT-Panne macht einmal mehr offensichtlich, dass die Berliner Verwaltung digital schlecht aufgestellt ist.

Seit nunmehr 51 Jahren versucht Berlin, die Möglichkeiten der elektronischen Datenverarbeitung/Digitalisierung in die Arbeitsabläufe der Verwaltung zu integrieren. Aber es gelingt nicht zufriedenstellend. Ob das LED, das 1969 dafür gegründet wurde, oder das LIT, das 1991 daraus entstand, wie auch das ITDZ seit 2005 – es will einfach nicht klappen. Dabei hatte die rot-rot-grüne Landesregierung zu Beginn der Legislaturperiode endlich den großen Wurf und massive Investitionen in die Verwaltungs-IT angekündigt. Mindestens zweistellige Millionenbeträge sollten dafür bereitgestellt werden. Doch auch daraus ist nichts geworden. Selbst das ITDZ als zentraler Verwaltungsdienstleister konnte sich nicht überall durchsetzen – oft sind die Leistungen teurer, als wenn sie von den Behörden anderswo eingekauft werden. So bleibt es beim Berliner IT-Flickenteppich in den Verwaltungen, und die Ausstattung der Büros hinkt weiter meilenweit hinterher.

Dabei ist längst klar, dass es ohne einen eigenen Digitalisierungssenator nicht klappen wird. Zu groß sind die Herausforderungen, zu riesig das Projekt – aber auch zu dringend notwendig ein Fortschritt, um mit der Verwaltung endlich im 21. Jahrhundert anzukommen. Immer wieder gestartete Modellprojekte – wie in der Finanzverwaltung oder das neu gegründete CityLab – reichen nicht aus. Die Digitalisierung sollte Chefsache sein.