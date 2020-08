Ohne Signa geht es nicht voran

Berlin. Es wird höchste Zeit, dass die Absprachen zwischen dem Senat und dem Karstadt-Eigner Signa dort besprochen werden, wo eine solche Diskussion hingehört: im Berliner Parlament. Der Deutschland-Chef des Immobilienkonzerns ist ebenso zur Anhörung ins Abgeordnetenhaus geladen wie Kritiker des Deals. Man darf gespannt sein, ob es eine Annäherung gibt oder ob sich die Fronten weiter verhärten.

Natürlich ist der Letter of Intent zwischen den Spitzen der rot-rot-grünen Koalition und dem milliardenschweren Investor auch aus der Not der Politik geboren. Aber damit 800 Arbeitsplätze und vier Karstadt-Filialen als Anker für Einkaufsstraßen zu retten, ist keine Petitesse. Und natürlich können die Signa-Manager ihren Einfluss auf Karstadt-Kaufhof ins Feld führen, wenn sie eine aufgeschlossene Haltung zu ihren Investitionsvorhaben erwarten.

Letztlich gilt es, in den vereinbarten Verfahrensschritten für die Projekte an Alexanderplatz, Kurfürstendamm und Hermannplatz die Interessen der Stadt zu wahren. Nichts spricht dagegen, den in die Jahre gekommenen Kaufhäusern in zeitgemäßen Mischnutzungs-Komplexen eine Zukunft zu geben. Wenn dabei in die Höhe gebaut wird wie an Alexanderplatz und Kudamm, warum nicht?

Wenn in solchen Projekten öffentliche Nutzungen vorgesehen werden, wenn die Häuser offen sind, mit Kultur und Shopping verbunden, dann bringen sie unsere Stadt weiter, dann können auch die Nachbarschaften profitieren. Über die Einzelheiten kann ab jetzt ausgiebig, aber eben auch nicht endlos in demokratisch dafür legitimierten Gremien diskutiert werden.

Den Status Quo zu erhalten, kann keine Option sein, auch nicht für das Haus am Hermannplatz. Zu glauben, dass irgendeine Entwicklung ohne den Gebäudeeigentümer und Investor stattfinden kann, ist weltfremd.

