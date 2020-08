Auch das Homeoffice braucht Regeln

Berlin. Die Corona-Krise hat – in den Branchen, in denen es möglich ist – zur vermehrter Arbeit von zu Hause aus geführt. Das Homeoffice ist auch in Berlin Trend: Mehr als 65 Prozent der Unternehmer sagen in einer aktuellen Umfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK), dass seit Beginn der Pandemie verstärkt in ihrer Firma im Homeoffice gearbeitet werde. Für die Belegschaft kann die Tätigkeit in den eigenen vier Wänden bequem sein; lässt sich doch so ein mitunter langer Arbeitsweg einsparen. Und auch für die Wirtschaft kann die Arbeit vieler Mitarbeiter von zu Hause aus Vorteile haben. Möglicherweise können Firmen langfristig mit weniger Büroflächen auskommen; das spart Miete. Dennoch: Die Arbeit im Homeoffice braucht Regeln.

Der Arbeitgeber ist gefragt, auch bei verstärktem Arbeiten von zu Hause aus für die Gesundheit und Sicherheit seiner Mitarbeiter in den Beschäftigungszeiten Sorge zu tragen. Die Grundausstattung am Arbeitsplatz darf deswegen nicht alleine den Beschäftigten überlassen werden. Hier müssen konkrete Regelungen her. Ebenso für die Frage der Erreichbarkeit. Auch im Homeoffice gibt es einen Feierabend, sagt Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD). Das ist richtig. Entsprechende Leitplanken in ein separates Gesetz zu gießen ist deshalb fraglos eine gute Idee.

Für die Mitarbeiter darf ein mögliches Recht auf Homeoffice aber nicht zu einer Pflicht werden. Denn es gibt auch gute Gründe, die gegen eine vermehrte Arbeit von zu Hause aus sprechen: Einige fürchten sich vor Einsamkeit, beklagen einen Motivationsverlust oder sind schlicht abgelenkt, wenn eigene Kinder oder Angehörige ständig an der Schreibtischkante auftauchen. Im Büro ist seit Corona nichts mehr wie früher. Die Politik muss Firmen und ihren Belegschaften nun dabei helfen, die neue Freiheit zu organisieren.

