Die Linke schürt alte Feindbilder

Die Linke hat auf ihrem Landesparteitag in Berlin alte Feindbilder geschürt. Den Kapitalismus will die Partei an die Kette legen und überwinden. Landesvorsitzende Katina Schubert sprach davon, die Stadt vor dem Ausverkauf an betongoldberauschte Investoren schützen zu wollen. Besonders scharf kritisierte die Linkspartei die Vereinbarung zwischen Senat und dem Karstadt-Kaufhof-Mutterkonzern Signa – und damit auch den eigenen Senator, Klaus Lederer, der das Papier mit unterschrieben hatte. Der Senat habe sich in dieser Hinsicht erpressen lassen, polterte Schubert. Die Linkspolitikerin befürchtet die Verdrängung von Gewerbetreibenden, sollten Signa-Milliarden den Hermannplatz oder den Alexanderplatz aufwerten.

