Rechter Intrigantenstadel im Berliner Abgeordnetenhaus

In der Berliner AfD tobt ein offener Machtkampf, konstatiert Ulrich Kraetzer.

Berlin. Der AfD gehen die Themen aus. Der Islam ist wohl doch nicht so gefährlich für das christliche Abendland, wie es die Partei heraufbeschwor. Die Herausforderungen durch Menschen, die bei uns Zuflucht vor einem Bürgerkrieg suchten, scheinen wir ebenfalls zu meistern. In den Umfragen dümpelt die in Teilen rechtsextreme AfD jedenfalls vor sich hin.

Nun zerfleischt die Partei sich auch noch selbst. Das ist im Bund schon seit einigen Monaten, wenn nicht gar seit ihrer Gründung, zu beobachten. Auch in Berlin ist es jetzt für jeden sichtbar. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende, Kristin Brinker, eine Gegnerin von Fraktionschef Georg Pazderski, hat nach einer heftigen Sitzung der Abgeordneten nun sogar ihren Rücktritt erklärt. Der Grund: Es gibt Streit um die Buchhaltung. Der Parlamentarische Geschäftsführer, ein Vertrauter Pazderskis, soll die Finanzen nicht richtig geführt haben – behauptet das Brinker-Lager. Völliger Unsinn, behaupten Pazderskis Leute. Das zur Klärung der Vorwürfe in Auftrag gegebene Gutachten eines Wirtschaftsprüfers sei manipuliert worden.

Der Rücktritt und der nun mit offenem Visier geführte Schlagabtausch ist Höhepunkt eines langen Streits, der bisher allerdings eher im Verborgenen schwelte. Doch nun treibt die AfD-Leute die Sorge um, beim nächsten Parteitag vielleicht nicht mehr nominiert zu werden. Das schöne Mandat im Abgeordnetenhaus, die Diäten – all das wäre weg. Da kann man dem innerparteilichen Konkurrenten schon mal eins mitgeben. Ohne Rücksicht auf Verluste.

Und so mag bei der Frage, wer in dem rechten Intrigantenstadl der Hauptstadt-AfD jetzt Schuldiger und wer Opfer ist, noch einiges ans Tageslicht kommen und einiges auch geklärt werden. Klar scheint dagegen schon jetzt: Neben den Themen geht der Partei nun auch verloren, was sie vielleicht nie hatte, aber doch als ihren Markenkern vor sich hertrug: ihre Glaubwürdigkeit.