Flexibel aus den Ferien ins neue Schuljahr

Ein Schulstart kann in Zeiten der Corona-Pandemie nur mit engagierten Lehrern gelingen, sagt Joachim Fahrun.

Berlin. Vor den Ferien waren Berlins Kinder und Jugendliche für drei Monate nur höchst unregelmäßig in der Schule. Höchste Zeit also, dass der Unterricht nun so normal wie möglich wieder anläuft. Dass die Bildungsverwaltung nicht wirklich gut vorbereitet ist, steht zwar zu befürchten. Aber es ist auch lebensfremd, von einer Bürokratie praktikable Vorgaben zu erwarten für Hunderte unterschiedlicher Schulgebäude, Lehrerkollegien und Schülerschaften.