Karstadt muss die Zeit jetzt gut nutzen

Um Zukunft der Karstadt-Häuser in Berlin zu sichern, braucht es Konzepte und gute Ideen, meint Dominik Bath.

Berlin. Die Uhr tickt. Zwar haben sich Senat und Galeria-Karstadt-Kaufhof-Mutterkonzern Signa darauf verständigt, vier von sechs bedrohten Standorte in Berlin doch zu erhalten. Die bestehenden Probleme der Filialen sind durch die Vereinbarung allerdings nicht gelöst. Damit das Warenhaus an sich noch eine Zukunft hat, müssen dringend Konzepte her.