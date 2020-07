An Berlins Flughäfen droht Kahlschlag. Das Schwerste steht dem Luftverkehr der Hauptstadt noch bevor, meint Christian Latz.

Kommentar Die Luftverkehrsbranche steht am Abgrund - auch in Berlin

Die Hiobsbotschaften für Berlins Luftfahrtbranche treffen aktuell nahezu im Wochenrhythmus ein: Erst kürzlich gab die britische Fluggesellschaft Easyjet bekannt, an ihrem wichtigen Standort Berlin mehr als 700 Jobs streichen zu wollen. Am Mittwoch nun teilte die Fluggesellschaft Berlin Brandenburg (FBB) selbst mit, 400 Stellen abbauen zu wollen. Auch bei Ryanair sollen offenbar Arbeitsplätze in Berlin wegfallen. Drei schwere Schläge für den Berliner Flugverkehr – doch es dürften bei weitem nicht die letzten gewesen sein.