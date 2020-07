Gute Polizeiarbeit endet nicht an der Landesgrenze

Berlin. Die Zuständigkeit einer Behörde endet an der jeweiligen Landesgrenze. Bei vielen Vorteilen, die der Föderalismus hat, kann das ein Nachteil sein. Denn Verbrecher machen nicht an solchen Grenzen Halt. Das machte der erschreckende Fall eines Serienvergewaltigers nun deutlich, der über Wochen in Berlin und Brandenburg sein Unwesen trieb. Dass der mutmaßliche Triebtäter mittlerweile in Untersuchungshaft sitzt und Frauen in Berlin und Brandenburg wieder ohne Angst im Wald joggen gehen können, ist vor allem der guten Zusammenarbeit der Ermittler aus beiden Ländern zu verdanken.

Denn es waren Brandenburger Polizisten, die den 29-Jährigen nach der letzten Tat festnahmen. Die beging der mutmaßliche Vergewaltiger zwar in der Nähe von Potsdam. Die Handschellen klickten allerdings in Berlin. Eine gemeinsame Sonderkommission, bestehend aus Ermittlern beider Bundesländer, machte es möglich. Die wurde gegründet, als klar wurde, dass derselbe Täter im Grunewald, am Wannsee und am Teufelsberg, aber auch in Kleinmanchnow, Bernau und Oranienburg Frauen auflauerte. Nachdem die Brandenburger Polizei mit einem Phantombild des Täters an die Öffentlichkeit ging, fiel den Berliner Ermittlern die Ähnlichkeit des Mannes zu Aufnahmen aus einer Überwachungskamera auf.

Dass diese gute Zusammenarbeit nicht immer selbstverständlich war, zeigen andere Fälle. So deutet viel darauf hin, dass der Anschlag vom Berliner Breitscheidplatz im Dezember 2016 hätte verhindert werden können – und zwar, wenn die Polizei aus Nordrhein-Westfalen ihre Informationen über den Attentäter Anis Amri an die Berliner Kollegen weitergegeben hätten. Das geschah damals offenbar nicht. Zum Glück waren die Berliner und Brandenburger Ermittler in diesem Fall jetzt bereit, ihre Erkenntnisse zu teilen.