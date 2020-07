Corona-Pandemie hat uns ernsthafter gemacht

Berlin. Kürzlich in einem italienischen Restaurant. Alle Plätze voll besetzt. Kaum ein Tisch hatte zum anderen mehr Abstand, als der schlanke Kellner brauchte, um sich hindurchzuschlängeln. Die Stimmung war gut, die Luft im Raum erhitzt durch viele Menschen, gute Gespräche und Wein.

Beste Voraussetzungen also für einen gelungenen Abend. Und beste Voraussetzungen für ein Corona-Super-Spreader-Event. Meine Begleitung machte noch an der Tür auf ihrem hohen Absatz kehrt. Lebensmüde, gar dumm sei sie nun wirklich nicht. Aber was ist eigentlich mit den anderen los?

Wir reißen uns zusammen

Ich kann die Menschen im Restaurant verstehen. Seit dem 18. März – seit Bundeskanzlerin Angela Merkel in einer historischen TV-Ansprache alle Deutschen bat: „Wir müssen aus Rücksicht voneinander Abstand halten“ – seither reißen wir uns zusammen.

Und wir machen das gut. Wirklich die meiste Zeit. Das beweisen die Corona-Statistiken. Vielleicht fällt das den Deutschen sogar leichter als anderen Nationen. Experten sehen das als Teil des deutschen Erfolgs in der Corona-Pandemie. Auch wenn sich bald 200.000 Menschen in Deutschland mit dem Coronavirus angesteckt haben, so gab es nie überfüllte Intensivstationen, starben hier nicht so viele Menschen daran wie in anderen Ländern.

Eine Vertraulichkeit, die keiner braucht

Das Küsschen links und rechts zur Begrüßung gaben wir immer schon nur guten Freunden. Und mal ehrlich: Wir haben es uns eigentlich von den Franzosen abgeschaut. Im Nachhinein eine Vertraulichkeit, die keiner braucht. Davon Abstand zu nehmen, fällt vielen nicht wirklich schwer.

Auch gehen wir nicht so gern auf Tuchfühlung wie die Italiener. Die deutsche Art der Begrüßung ist eher das Handgeben. Eine Geste, die ebenfalls niemand vermissen sollte. Man wusste nie, was einem entgegengestreckt wurde. Überhaupt: Warum nicht mal sagen, wie sehr man sich freut, jemanden zu sehen? Oder vertraulich blicken und zunicken – auch eine Variante.

Regeln, die selbstverständlich geworden sind

Politik-Korrespondentin Diana Zinkler kommentiert die Veränderungen in der Gesellschaft seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie.

Foto: Krauthoefer

Alle Regeln, die mit Corona kamen – wie in die Armbeuge zu niesen, niemals ein Taschentuch zwei Mal zu benutzen, uns ordentlich die Hände zu waschen, am besten auch jedes Mal, wenn man ein Büro, ein Haus oder eine Kita betritt –, das sind alles Regeln, die selbstverständlich geworden sind. Die uns auch positiv verändert haben.

Gerade konnten wir lesen, dass die Kauflust der Deutschen wieder ansteigt. Das Nürnberger Konsumforschungsunternehmen GfK sieht ein „schwaches Licht am Ende des Tunnels“. Aber – und auch das ist eine Veränderung: Der GfK-Konsumexperte Rolf Bürkl sagt, dass es fraglich sei, ob wir jemals wieder die Werte wie vor der Krise erreichen.

Ein Trend, den es vorher schon gab

Das heißt, die Pandemie hat uns gelehrt, vermehrt die Frage zu stellen: Brauche ich das alles überhaupt? Ein Trend, den es vorher schon gab. Marie Kondo verdient Millionen mit ihren Aufräumtipps und ihrem Credo, sich von freudlosen Dingen zu trennen. Doch die Corona-Pandemie ist, was gesellschaftliche Veränderungen betrifft, ein Beschleuniger.

Denn wir wussten immer schon, dass zu viel nicht gut ist. Doch durch die Corona-Zeit haben wir gelernt, mit Wissen und Erkenntnissen anders umzugehen.

Schon vorher im Trend, aber ...

Die Corona-Infektionen in den Fleischbetrieben in NRW konfrontieren uns mit unserem Umgang mit Tieren. Vegetarisches und veganes Leben waren davor schon im Trend, aber die Krise hat uns ernsthafter gemacht. Doch wie sehr die Corona-Pandemie die Gesellschaft verändert hat, wird sich erst rückblickend sagen lassen, wenn sie vorbei ist.

Angela Merkel hat jedenfalls bisher keine weitere TV-Ansprache gehalten, um das Ende der Pandemie zu verkünden. Es heißt weiterhin: Abstand halten.

