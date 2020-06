Einser-Abis von Geflüchteten: Erfolgreiche Integration

Wenn nun die ersten jungen Geflüchteten, die in der Hochzeit der Migrationsbewegung vor vier Jahren nach Deutschland kamen, an dieser Schule Einser-Abis ablegen, darf das schon fast als ein Wunder durchgehen, meint Joachim Fahrun.

Berlin. Wer stets nur die Probleme und Kosten der Einwanderung nach Deutschland beklagt, sollte sich mal das Albert-Schweitzer-Gymnasium in Nord-Neukölln anschauen. Mitten im Problemkiez am Herrmannplatz gelegen, stand die Schule vor einigen Jahren schon fast vor der Schließung. Wozu brauchen die Leute dort ein Gymnasium, fragten sich viele. Heute weiß man, warum: Dort bauen Schülerinnen und Schüler mit ganz unterschiedlichen familiären Wurzeln mit Hilfe engagierter Pädagogen und anderer Unterstützer ein Super-Abitur. Sie studieren, ergreifen qualifizierte Jobs und stützen die Gesellschaft. Dass man sich ihre Namen lieber nochmal buchstabieren lässt, daran wird man sich gewöhnen in Deutschland.