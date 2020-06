Ein Jahr Mietendeckel ist kein Grund zum Feiern

Die durch den Mietendeckel verursachten Schäden in Berlin sind bereits sichtbar, meint Isabell Jürgens.

Berlin. Am 18. Juni vor einem Jahr hat der Berliner Senat die Eckpunkte eines Gesetzes verkündet, das die Wohnungsmieten in der Hauptstadt auf das zu diesem Zeitpunkt vertraglich vereinbarte Niveau einfriert. „Wuchermieten“, die über den im sogenannten Mietendeckel festgelegten Grenzwerten liegen, müssen ab 23. November abgesenkt werden. Inzwischen ist das Gesetz seit Februar in Kraft, und erste Erfahrungen lassen sich auswerten.