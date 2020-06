Kommentar Berlin muss den Arztnotstand in den Randbezirken abwenden

Der Einigungsdruck war am Ende zu hoch, als dass es zu einer weiteren Hängepartie kommen konnte. Nach monatelangem Streit haben sich Krankenkassen und die Kassenärztliche Vereinigung auf ein Anreizsystem verständigt, um die Gesundheitsversorgung in ganz Berlin zu gewährleisten. Mit Geldprämien sollen junge Ärzte dazu motiviert werden, in den schlecht versorgten Außenbezirken eine neue Praxis zu eröffnen.