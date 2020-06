Der Abschied der CDU von der Auto-Perspektive

Die CDU will Verkehrspolitik für die ganze Stadt machen. Dann muss sie aber auch in Konflikten Farbe bekennen, meint Joachim Fahrun.

Es ist ein politischer Perspektivwechsel: Die Berliner CDU schwenkt um, denn nur aus der Perspektive der Autofahrer und ihrer Lobby lassen sich in Berlin keine Wahlen gewinnen, schon gar nicht in den Innenstadtbezirken. So tut die Partei gut daran, sich verkehrspolitisch breiter aufzustellen. Vorfahrt für Busse und Bahnen, Angebote für Radfahrer und eine intelligente Vernetzung aller Verkehrsträger sollen die Menschen animieren, den eigenen Wagen abzuschaffen. Mit diesem Schwenk in der Mobilitätspolitik geht die Union auch inhaltlich auf die grünen Milieus zu, die sie ansprechen will.